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Чернышенко: Россия показала ведущую роль в спортивном сообществе

Чернышенко об «Играх будущего»: Россия показала свою ведущую роль

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вице‑премьер России Дмитрий Чернышенко на церемонии закрытия «Игр будущего» заявил, что Россия показала ведущую роль в спортивном сообществе, передает «Матч ТВ».

«Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе. Спасибо всем спортсменам за открытую и честную борьбу. Вы — настоящие пионеры физического спорта», — сказал Чернышенко.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» прошли с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включала соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые проводились на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года прошел турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

Ранее в Госдуме назвали самую перспективную дисциплину «Игр будущего»

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