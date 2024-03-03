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«Локомотив» проиграл «Динамо» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Локомотив» в матче 19 тура РПЛ

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В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Бителло и Денис Макаров. В конце матча за «Локомотив» отличился Рифат Жемалетдинов.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» занимает пятое место, имея в активе 31 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 39 баллов. На второй строчке идет петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 37 очков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 9 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив» в следующем матче примет на своем поле «Сочи». Встреча пройдет 10 марта. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее «Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» в матче РПЛ.

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