Промесу посоветовали остепениться и стать скромнее после задержания в Дубае

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, говоря о нападающем московской команды Квинси Промесе, заявил, что тому необходимо стать скромнее во всех аспектах своей жизни, чтобы соответствовать уровню столичного клуба. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Но, на мой взгляд, Квинси нужно немного успокоиться, остепениться и стать скромнее! Стать скромнее не только в поведении, но и в социальных сетях, в демонстрации личной жизни. Он знает, что я имею в виду — у нас раньше были с ним разговоры по поводу использования игроком своего личного времени и соответствия его поведения высокому статусу профессионального футболиста и уже фактически легенды «Спартака», — заявил Мележиков.

Промес не смог вылететь вместе со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали из-за того, что он покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах с красно-белыми. Журналист Дмитрий Егоров заявил, что нидерландскому футболисту грозят четыре года тюрьмы в ОАЭ за побег с места аварии и что в ближайшее он предстанет перед судом.

Однако затем источник Sport24 заявил, что Промеса выпустили из отделения полиции, но о его возвращении в Россию речь пока не идет.

Тем временем в дело вмешалась прокуратура Нидерландов, которая направила в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. Ранее в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде 1300 кг кокаина. По этой причине прокуратура требует у властей ОАЭ выдать им игрока «Спартака».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

Ранее Промес отреагировал на информацию о задержании в Дубае.