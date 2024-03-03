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Губерниев назвал тренера «Спартака» слабаком

Губерниев назвал Абаскаля слабаком после матча «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ

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Пресс-служба ТНТ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за решение уехать из Санкт-Петербурга в Москву перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«Может, Абаскаль просто Чехова почитал, проникся русской литературой. И вот это зычное: «В Москву, в Москву!» — повело его. Давно говорил и скажу еще раз — он удар не держит. На данный момент Абаскаль — слабак. Но он, в состоянии изменить ситуацию. Сейчас подышит московским воздухом. Знаете, как в песне поется: «Ты к нам в Москву приезжай и пройдись по Арбату, окунись на Тверской в шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей», — заявил телеведущий.

2 марта «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. Команда Сергея Семака отстает от лидера, «Краснодара», на два очка.

В следующем туре подопечные Абаскаля сыграют с воронежским «Факелом» (10 марта), а сине-бело-голубые — с екатеринбургским «Уралом» (9 марта).

Ранее «Спартак» и «Зенит» раскритиковали из-за иностранцев.

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