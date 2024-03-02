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Глава ФИФА выступил против введения синей карточки

Инфантино заявил, что ФИФА против введения синей карточки

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Hamad I Mohammed/Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация выступает против введения синей карточки. Его слова передает Sky News.

«ФИФА категорически против синих карточек. Покажем красную карточку синей карточке. Ни за что.

Мы в IFAB, в ФИФА всегда открыты для рассмотрения идей и предложений... Но при рассмотрении мы также должны защищать игру, ее суть, традиции. Синей карточки не существует», — сказал Инфантино.

СМИ ранее сообщали, что скоро может быть введена синяя карточка. Она может быть показана за совершение явного тактического фола или явные споры с арбитром. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут. Тестирование синих карточек начнется в ближайшее время на турнирах молодежных и женских команд, а также в низших лигах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее было названо оптимальное изменение лимита на легионеров в РПЛ из-за «Зенита».

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