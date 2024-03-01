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Легенда ЦСКА дал прогноз на матч с «Оренбургом»

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что армейцы обыграют «Оренбург» в 19-м туре РПЛ

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что ожидает от своей бывшей команды удачной игры в первом официальном матче 2024 года.

В первом туре после возобновления чемпионата армейцы дома сыграют с «Оренбургом».

«Ожидаю хорошей игры армейцев — команда укомплектована хорошо, в каждой линии хорошие интересные ребята играют, причем везде абсолютно — пожаловаться даже не на что! Думаю, что ЦСКА одержит победу со счетом 2:0. По классу армейцы выше, и по физике, и по мобильности. Так что будем бороться не только завтра, но и во всем сезоне — рассчитываю на место в тройке», — заявил Пономарев.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 28 баллов. От лидера чемпионата — «Краснодара» — подопечные Владимира Федотова отстают на десять очков. 2 марта красно-синие сыграют дома против «Оренбурга» Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее Владимир Пономарев назвал идиотами «Спартак» и Квинси Промеса.

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