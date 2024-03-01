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У Рублева отобрали $159 тысяч за скандал с судьей на турнире в Дубае

Рублева лишат $158 944 призовых и 180 очков за дисквалификацию с турнира в Дубае

Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев потеряет все заработанные призовые за турнир в Дубае, где он дошел до полуфинала. За участие в этой стадии спортсмен должен был получить $158 944. Также Рублеву не будут начислены рейтинговые очки за этот турнир — 180. Это следует из правил Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которые регламентирует дисквалификацию игрока.

26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против казахстанца Александра Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матершинного слова.

Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матершинных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе.

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