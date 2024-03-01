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Юрист рассказал о сроках решения вопроса об экстрадиции Промеса в Нидерланды

Адвокат Калинов: когда нужно экстрадировать, документы предоставляют быстро

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, когда Прокуратура Нидерландов представит запрошенные Объединенными Арабскими Эмиратами документы об экстрадиции Квинси Промеса. По мнению юриста, все должно пройти быстро, но, если голландская сторона не успеет в отведенные сроки, футболист московского «Спартака» сможет улететь в Россию.

«Здесь сложно сказать, но обычно, когда речь идет о том, что человека нужно экстрадировать, все документы предоставляются оперативно. Непонятно, почему заранее не были отправлены все документы – вот тут сложно сказать. Но, по идее, никаких сложностей у Нидерландов с предоставлением быть не должно. Отправить все можно быстро по линиям органов и прокуратуры. Если успеют – вопрос будет рассматриваться в суде. Если нет, то его отпустят», — рассказал Калинов.

Квинси Промес не смог улететь со «Спартаком» из Дубая в Санкт-Петербург на матч 19-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Футболист был задержан из-за оставления места ДТП в ОАЭ. При этом он осужден в Нидерландах на 18 месяцев за нападение с ножом на двоюродного брата, а недавно получил и второй заочный срок – шесть лет за организацию контрабанды крупной партии кокаина. В данный момент Нидерланды ведут с ОАЭ переговоры об экстрадиции нападающего. Между странами с 2021 года действует соответствующий договор.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев нецензурно оскорбил Промеса.

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