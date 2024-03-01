Стало известно, при каких условиях задержанный в ОАЭ Промес сможет улететь в Россию

Известный адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, который не смог вылететь с командой из Объединенных Арабских Эмиратов в Санкт-Петербург и теперь может быть экстрадирован в Нидерланды по запросу прокуратуры европейской страны, так как там ему присужден реальный срок заключения. Юрист подчеркнул, что, если Прокуратура Нидерландов не успеет предоставить в течение 48 часов запрошенные Эмиратами документы, футболист сможет улететь в Россию.

«Насколько мне известно, если именно в течение 48 часов Прокуратура Нидерландов не предоставит запрошенные дополнительные документы, Эмираты имеют право отпустить Промеса, никаких вопросов тут к ним быть не может. Двое суток идут с момента задержания, а не подачи запроса, так что прошло уже больше половины этого времени», — рассказал Калинов.

Квинси Промес был приговорен в Нидерландах к полутора годам заключения за нападение на двоюродного брата, которого он ударил ножом в ногу, а также на шесть лет за организацию контрабанды наркотиков. При этом по второму делу сторона футболиста подала апелляцию, которая еще не была рассмотрена.

Ранее сообщалось, что Промес пропустит матч с «Зенитом» из-за суда в ОАЭ.