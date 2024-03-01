Экс-игрок сборной России заступился за «Спартак» в вопросе качества поля на стадионе

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что «Спартаку» непозволительно иметь газон на стадионе в таком состоянии. Его слова передает Legalbet.

«Все-таки можно поле подготовить к весне, чтобы было ровное, с травой.

Мы не в 2000-х, чтобы играть на картофельных полях. Хотя у других команд и в нормальное время года поле хуже, чем сейчас у красно-белых. Но для «Спартака» непростительно иметь газон в таком состоянии. Есть система, деньги, прекрасный стадион и такое поле», — сказал Булыкин.

29 февраля стало известно, что комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле «Лукойл Арены» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 20-м туре чемпионата России. Встреча состоится 10 марта. «Спорт-Экспресс» сообщил, что приоритетом для «Спартака» является перенос матча в «Лужники», также запасным вариантом стала «Арена Химки». В «Торпедо» выступили против переноса игры в «Лужники» (команда проводит там свои матчи).

После этого воронежский «Факел» потроллил красно-белых, разместив рекламу на его стадионе.

Ранее Соболев едко ответил на шутку «Факела» о состоянии газона на стадионе «Спартака».