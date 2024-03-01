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«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?»: Соболев ответил на троллинг воронежцев

Игрок «Спартака» Соболев едко ответил на шутку «Факела»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в своих социальных сетях ответил на подкол воронежского «Факела» по поводу состоянии газона на стадионе красно-белых.

«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?» — написал Соболев.

29 февраля стало известно, что комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле «Лукойл Арены» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 20-м туре чемпионата России. Встреча состоится 10 марта. «Спорт-Экспресс» сообщил, что приоритетом для «Спартака» является перенос матча в «Лужники», также запасным вариантом стала «Арена Химки». В «Торпедо» выступили против переноса игры в «Лужники» (команда проводит там свои матчи).

После этого «Факел» потроллил красно-белых, разместив рекламу на его стадионе.

Первую встречу после рестарта чемпионата красно-белые проведут против «Зенита» в Санкт-Петербурге 2 марта. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

После 18 туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

Ранее бывший футболист «Спартака» рассказал, как повлияет матч с «Зенитом» на шансы на титул.

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