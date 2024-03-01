Гашек рассказал, что ему ответили в НХЛ на просьбу отстранить россиян

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскрыл детали письма комиссионеру Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэну с просьбой не допускать россиян до матчей. Его слова передает Sport.cz.

«В первый раз он ответил мне коротко, в пяти-шести предложениях, что это основано на законах США и что НХЛ имеет другое мнение о ситуации. На другое мое большое письмо он не ответил», — сказал Гашек.

Гашек ранее просил НХЛ выгнать россиян из лиги, при этом заплатив им деньги.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований.

В НХЛ отказались от идеи запретить допуск россиян. Отечественные хоккеисты продолжают свое выступление в лиге.

Ранее клуб НХЛ обменял российского хоккеиста в «Торонто».