Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Гашек рассказал, что ему ответили в НХЛ на просьбу отстранить россиян

Гашек заявил, что ему отказали в НХЛ в просьбе отстранить россиян

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскрыл детали письма комиссионеру Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэну с просьбой не допускать россиян до матчей. Его слова передает Sport.cz.

«В первый раз он ответил мне коротко, в пяти-шести предложениях, что это основано на законах США и что НХЛ имеет другое мнение о ситуации. На другое мое большое письмо он не ответил», — сказал Гашек.

Гашек ранее просил НХЛ выгнать россиян из лиги, при этом заплатив им деньги.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований.

В НХЛ отказались от идеи запретить допуск россиян. Отечественные хоккеисты продолжают свое выступление в лиге.

Ранее клуб НХЛ обменял российского хоккеиста в «Торонто».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами