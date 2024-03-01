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Жена чемпиона мира по футболу 2022 года угрожает продать его медаль

Жена чемпиона мира Паласиоса хочет продать его медаль за долги

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Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto/Global Look Press

Йесика Фариас, жена полузащитника «Байера» и чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины Эксекиэля Паласиоса, угрожает продать его медаль. Об этом сообщает TNT Sports.

«Я хочу, чтобы он подписал развод. Я прошу только то, на что имею право, и это даже не общее имущество, которое у него есть в Германии. Он не хочет платить за квартиру, потому что не знает, останется она за ним или нет.

Я собираюсь продать все футболки и медаль победителя чемпионата мира, чтобы заплатить за квартиру. В его интересах, чтобы я молчала. Есть вещи, которые я знаю о сборной, но не говорила их», — сказала Фариас.

Паласиос с 2020 года выступает за «Байер». До этого он играл на родине за «Ривер Плейт».

В 2022 году он в составе сборной Аргентины выиграл золото чемпионата мира в Катаре. На турнире полузащитник провел три матча, не отметившись результативными действиями.

В финальном матче турнира сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти. Основное время завершилось вничью со счетом 3:3.

Ранее в новом клубе Глушакова заявили, что футболист будет играть за копейки.

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