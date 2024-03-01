Пас Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Баффало»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на «Амали Арене» в Тампе. В основное время хоккеисты выделить победителя не смогли, три периода завершились с результатом 2:2. Победную шайбу за «Сэйрбз в овертайме забросил Расмус Далин.

За «Лайтнинг» в основное время отметились Брейден Пойнт и Митчелл Чаффи. В составе «Баффало» шайбы забросили Алекс Так и Тейдж Томпсон.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этом поединке набрал одно очко, выступив в роли ассистента для Пойнта, который открыл счет в матче. Теперь на счету Кучерова 104 очка (38 шайб и 66 передачи) в 61 игре. Он стал первым хоккеистом в текущем розыгрыше НХЛ, кто преодолел отметку в 100 очков. Российский хоккеист продолжает возглавлять гонку лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ.

«Тампа» потерпела второе поражение в регулярном чемпионате НХЛ подряд. «Баффало» одержал четвертую победу в пяти последних матчах Национальной хоккейной лиги.

Ранее россиянин из НХЛ подрался с соперником, заступившись за одноклубника.