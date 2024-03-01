Медведева не поздравила Милохина с первой победой в боксе

Блогер и тиктокер Даня Милохин заявил, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, вместе с которой он выступал в проекте «Ледниковый период, не поздравила его с победой в первом боксерском поединке. Его слова приводит Sport24.

«Что-то давно мне кинула в соцсетях, когда я только уехал из России. Тогда действительно был немного подловатенький поступок с моей стороны, но в этом нет ничего страшного. Поздравила ли она меня с первой победой? Нет, ничего не написала. Мы с момента того интервью ни разу не общались», — заявил Милохин.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с Медведевой в 2021 году. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин и Медведева начали выступление в новом сезоне, но блогер принял решение покинуть проект «Ледниковый период» и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Милохин объяснил, почему вышел на первый боксерский бой с флагом России.