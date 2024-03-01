«Не хочется наговорить лишнего»: Милохин оценил вероятность боя в России

Блогер и тиктокер Даня Милохин, который в февраля провел первый в жизни поединок в боксе, заявил, что пока ничего не может сказать о том, подерется ли он когда-нибудь в России. Его слова приводит Sport24.

» Пока я усердно тренируюсь, и насчет моего возможного боя в России пока мне мало что известно. Не хочется наговорить лишнего. И что бы я сейчас ни сказал — найдется всегда тот, кому это не понравится», — заявил он.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект «Ледниковый период» и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее боец MMA Василевский назвал Даню Милохина хорошим примером.