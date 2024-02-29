Футбольный тренер дал прогноз на матч «Зенита» со «Спартаком»

Знаменитый отечественный футбольный тренер Валерий Непомнящий, выводивший сборную Камеруна в четвертьфинал чемпионата мира, а также работавший с клубами Российской премьер-лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о центральном матче 19-го тура РПЛ, в котором «Зенит» в Санкт-Петербурге примет московский «Спартак». Специалист считает, что обе команды будут мотивированными, а спрогнозировать исход непросто.

«Для меня всегда загадка, что будет. Футбол тем и интересен, что в нем бывает много неожиданностей. Но если говорить об этом матче, то, с одной стороны, «Зенит» фаворит – играет дома и все такое. А с другой, это «Спартак». От «Спартака» всегда не знаешь, чего ожидать. То ли они блеснут, то ли погасшие будут. Поэтому у меня нет особых прогнозов. Считаю, что «Спартак» будет конкурентоспособен в матче против «Зенита». Ну а для питерцев мотивирующим фактором является их не первое место в чемпионате. И этот матч будет очень важен», — уверен Непомнящий.

«Зенит» после первой части сезона занимает второе место в Российской премьер-лиге, набрав 36 очков в 18 матчах и на два балла отставая от лидирующего «Краснодара». В активе «Спартака» 30 баллов и пятое место в таблице.

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