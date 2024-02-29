Гашек назвал молодых российских хоккеистов рекламой СВО

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек подробно ответил на письмо игроков молодежной сборной России к Международной федерации хоккея (IIHF) с просьбой допустить их к матчам на международной арене. Его слова приводит Sport.cz.

«Понимаю их разочарование. Могу себе представить, что если бы мне было 18 или 20 лет, и я хотел бы играть в хоккей, хотел бы представлять и показывать результаты против лучших ребят из других стран, но мне бы этого не давали, то я тоже написал бы такое письмо.

Но главным образом я объясняю им, почему им сегодня не разрешают играть в хоккей на международном уровне. Они граждане России и всегда представляют свою страну. Как бы они ни относились к спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), относятся ли они к ней положительно, или есть ребята, которые наоборот осуждают это. Когда бы они ни вышли на лед, они являются гражданами своей страны, а значит, они тоже представляют действия своей страны и являются рекламой спецоперации», — заявил Гашек.

15 февраля игроки молодежной сборной России направили письмо-обращение в адрес IIHF. В нем они напомнили, что в 2022 году команде не позволили доиграть турнир, который был отменен из-за коронавируса, а в 2023 и 2024 годах их не допустили до участия в соревнованиях из-за «проблем с безопасностью» на фоне СВО на Украине — так решение аргументировала IIHF. Хоккеисты задались вопросом, почему иное отношение демонстрируется к сборной Израиля — страны, также вовлеченной в вооруженный конфликт.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее россиянин из НХЛ подрался с соперником, заступившись за одноклубника.