Легенда «Спартака» назвал главный козырь красно-белых в матче с «Зенитом»

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов в комментарии Metaratings.ru оценил форму форварда красно-белых Квинси Промеса перед возобновлением Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций, и мы видим, что сейчас он в хорошей форме, вопреки многим высказываниям и людям за границей, которые, учитывая всю европейскую обстановку, желают Промесу не самые хорошие вещи.

Он продолжает держать свою марку. Это уже не молодой Квинси, который только перешел в команду и всем полюбился своей игрой. Футболисту уже за 30, а он по-прежнему великолепно играет и забивает. Это, наверное, станет главным козырем в игре против «Зенита», – заявил Титов.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. 29 февраля пресс-служба красно-белых сообщила, что клуб провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург.

29 февраля Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Промеса не пустили на борт в аэропорту Дубая. По информации «Спорт-Экспресса», голландец полетит отдельно от команды.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Ранее чемпион мира по футболу впервые отреагировал на свою четырехлетнюю дисквалификацию.