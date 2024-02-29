Футболист ЦСКА: запирался в ванной, включал воду и плакал

Узбекский вингер московского футбольного клуба ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал в интервью «Чемпионату», почему плакал после перехода в ташкентский «Пахтакор».

«В «Пахтакоре» я очень скучал по родителям. Первое время плакал почти каждый день. Но я этого не показывал – закрывался в ванной, включал воду и плакал. Со временем адаптировался – меня очень хорошо приняла семья дяди. Хорошо общался с его детьми. Мы даже дома, когда уезжали взрослые, в футбол играли. Запомнил, что под нами тогда жила одна бабушка – так она постоянно жаловалась дяде, кричала из-за нашего футбола», — рассказа спортсмен.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Кубке России Файзуллаев отыграл пять матчей и отдал две голевых передачи.

Файзуллаев принял участие в Кубке Азии, который прошел в Катаре в феврале. После этого его стоимость выросла на €1 млн и теперь составляет €5 млн.

Ранее Файзуллаев подтвердил интерес к себе со стороны топ-клуба Европы.