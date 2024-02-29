Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин из НХЛ подрался с соперником, заступившись за одноклубника

Воронков заступился за соотечественника и подрался с канадцем Кайлли в матче НХЛ

close
100%
Russell LaBounty-USA TODAY Sports/Reuters

29 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:1.

В конце третьего периода нападающий «Рейнджерс» Уилл Кайлли провел жесткий силовой прием у борта против российского защитника «Коламбуса» Ивана Проворова. За него мгновенно заступился другой россиянин команды — Дмитрий Воронков. Потасовка длилась недолго. По итогам инцидента оба хоккеиста получили по пять штрафных минут за драку.

В составе победившей команды дублем отметился другой российский форвард — Артемий Панарин. Также в его активе одна результативная передача.

Воронков выступает за «Коламбус» с мая 2023 года. До этого он играл в России за казанский «Ак Барс».

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провел 52 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами. Воронков является третьим бомбардиром команды. Больше него очков только у Кирилла Марченко (17+14) и Джонни Годро (8+34).

Ранее Панарин обогнал тренера сборной России по голам в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами