Россиянин из НХЛ подрался с соперником, заступившись за одноклубника

29 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:1.

В конце третьего периода нападающий «Рейнджерс» Уилл Кайлли провел жесткий силовой прием у борта против российского защитника «Коламбуса» Ивана Проворова. За него мгновенно заступился другой россиянин команды — Дмитрий Воронков. Потасовка длилась недолго. По итогам инцидента оба хоккеиста получили по пять штрафных минут за драку.

В составе победившей команды дублем отметился другой российский форвард — Артемий Панарин. Также в его активе одна результативная передача.

Воронков выступает за «Коламбус» с мая 2023 года. До этого он играл в России за казанский «Ак Барс».

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провел 52 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами. Воронков является третьим бомбардиром команды. Больше него очков только у Кирилла Марченко (17+14) и Джонни Годро (8+34).

Ранее Панарин обогнал тренера сборной России по голам в НХЛ.