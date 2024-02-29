Игрок «Краснодара» заявил, что в РПЛ запрещено говорить о «Зените»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил об особом отношении в России к петербургскому «Зениту». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» сильнее «Зенита»? Думаю, мы все это продемонстрировали в матчах чемпионата. То место, которое мы сейчас занимаем, безусловно, заслуженно. Ничего не буду говорить о «Зените», это их дела. Ну и мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха! За 2,5 года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу», — сказал Кордоба.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе после 18 туров 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года. Первый матч после паузы «Краснодар» проведет дома и примет казанский «Рубин», «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет со «Спартаком».

Ранее Аршавин заявил, что «Зенит» выпустит в матче против «Спартака» одного россиянина.