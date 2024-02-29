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Стало известно, как мама Мбаппе уладила его переход в «Реал»

Мама Мбаппе лично пообщалась с представителями «Реала» и уладила детали сделки

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Файза Ламари, мать и агент футболиста «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, посетила Мадрид для улаживания последних деталей перехода ее сына в «Реал». Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает издание, Ламари посетила Мадрид с несколькими близкими людьми из окружения игрока, чтобы подготовить его переезд. Она в общении с представителями «Реала» затронула вопрос жизни своего сына в столице Испании и выразила обеспокоенность его безопасностью. После этого визита все формальности были улажены.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах Лиги 1, в которых сумел 21 раз отличиться (шесть с пенальти) и сделать четыре голевые передачи.

Ранее Мбаппе опроверг информацию о переходе в «Реал».

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