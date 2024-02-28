Захаряна обвинили в отсутствии мозгов для игры в Европе

Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна. Его слова передает РИА Новости.

«Арсена меняют почти каждую игру, это нехорошая тенденция. Двадцать лет — это очень мало, еще мозгов нет. Играет за счет молодой энергии, а чтобы подстраховаться, где-то перебежать, где-то недобежать, такого нет.

Чалов тоже поиграл в Швейцарии. Он там тоже не подошел, его даже никто там не заметил. Пришлось вернуться», — сказал Пономарев.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 18 матчей, отметившись одной результативной передачей. Россиянин не провел ни одного полного матча.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа. Всего Захарян сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее Романцев обратился к Захаряну.