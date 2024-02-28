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Российский теннисист не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае

Хачанов проиграл Легечке и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

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Lisi Niesner/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов в матче 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) уступил представителю Чехии Иржи Легечке со счетом 7:6, 6:7, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 57 минут. Хачанов 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. Стоит отметить, что российский теннисист не смог реализовать пять матчболов по ходу второго сета.

В четвертьфинале Легечка встретится с представителем Казахстана Александром Буликом. В эту стадию турнира ранее вышел россиян Андрей Рублев, обыгравший Артура Казо из Франции. Даниил Медведев проведет свой матч против Лоренцо Сонего 28 февраля.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) kидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (8015 очков).

Ранее Хачанов объяснил разницу между Москвой и Дубаем.

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