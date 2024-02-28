Российский игрок «Спартака» заявил о желании уехать в Европу

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в топовом европейском чемпионате. Слова футболиста приводит Sports.ru.

«В топовых лигах другой уровень футбола — конечно, хочется его попробовать, — сказал Литвинов. — Думаю, отъезд наших игроков — положительное явление и для России, при успехах люди испытывают гордость за своих, сборная становится сильнее из-за более быстрого прогресса футболистов».

22-летний полузащитник подчеркнул, что отлично представляет трудности, которые ожидают его в другой стране, включая необходимость адаптироваться к новым партнерам в зарубежном клубе. Однако он считает, что это не должно останавливать профессионального футболиста.

Литвинов отметил, что «очень рад» за Александра Головина (играет во французском «Монако»), Алексея Миранчука (итальянская «Аталанта»), Арсена Захаряна (испанский «Реал Сосьедад») и Далера Кузяева (французский «Гавр»).

Игрок «Спартака» отметил, что будет согласен на существенное понижение зарплаты ради трансфера в сильный европейский чемпионат.

«Не вижу смысла бороться за зарплату, если у тебя есть предложение из топовой лиги. Мне всего 22, я отдаю футболу всю жизнь — мне кажется, глупо отказываться от возможного шанса из-за денежных запросов. Уедешь в средний клуб на невысокую зарплату, проявишь себя там — у тебя появятся более выгодные предложения», — сказал Литвинов.

При этом полузащитник подчеркнул, что уйдет из родного клуба, только если руководство устроит сумма, предложенная за него европейской командой. Также Литвинов отметил, что перед уходом хотел бы стать чемпионом России в составе «Спартака».

Нынешний контракт Литвинова с красно-белыми рассчитан до мая 2026 года.

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