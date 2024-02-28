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Мбаппе опроверг информацию о переходе в «Реал»

Мбаппе заявил, что между ним и «Реалом» ничего не решено

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе опроверг слухи о том, что он уже подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает RMC Sport.

Сотрудники СМИ задали Мбаппе вопрос о переходе в испанский клуб, когда он покидал Елисейский дворец после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

25-летний футболист заявил, что «ничего не сделано», и опроверг информацию о том, что он якобы уже полностью согласовал и подписал контракт с «Реалом».

Во время прощания эмир Катара пожелал Мбаппе удачи, а Макрон в шутку заявил, что нападающий «ПСЖ» еще «доставит проблем». Контекст этих фраз остался неизвестным.

При этом испанская Marca уже сообщила, что Мбаппе возьмет в «Реале» 10-й номер после ухода Луки Модрича.

Ранее стало известно, что «Реал» купит второго Мбаппе.

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