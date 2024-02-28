Менеджер Емельяненко считает, что ему нужно подраться с Милохиным

Никита Бурчак, менеджер Ивана Емельяненко, заявил, что его подопечный мог бы провести медийный поединок против блогера Дани Милохина. Его слова передает Metaratings.

«Можно организовать бой Вани с Даней Милохиным, почему нет? Он недавно провел поединок и сейчас на слуху. Емельяненко — Милохин — вполне себе обсуждаемый и медийный бой. Если бы такое противостояние предложили, то на данном этапе карьеры Ивана — это имеет смысл. Даня популярен в достаточно больших массах, что приведет дополнительную аудиторию Ивану. Тут в победе Вани я нисколько не сомневаюсь», — сказал Бурчак.

В конце мая 2023 года Иван Емельяненко провел дебютный бой в профессиональных ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против Алексея Леденева и одержал победу. В октябре состоялся следующий поединок Емельяненко. В этот раз ему удалось одолеть раздельным решением судей Юрия Рябого. 1 марта он сразится с иранцем Али Хейбати.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Ранее боец Василевский назвал Даню Милохина хорошим примером.