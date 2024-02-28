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Форвард ЦСКА о драке с игроками «Ахмата»: такое нельзя в Чечне говорить

Форвард ЦСКА Мусаев вспомнил драку против «Ахмата» в матче молодежных команд

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ФК «ЦСКА»

Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев вспомнил в интервью Sport24 драку против игроков грозненского «Ахмата» в матче молодежных команд.

«В 2019-м случилась драка в матче дубля «Арсенала» с «Ахматом». Наш защитник грубо нарушил правила и, намекая, что соперник рисует фол, начал возмущаться: «Что там было?» А такое нельзя говорить в Чечне, поэтому футболисты «Ахмата» сразу закипели, и пошло-поехало.

Парень сказал игроку «Ахмата» вставать, а арбитру — чтобы не трогал его. Начали толкаться. Когда чеченцев задеваешь, они могут вспылить. Началась драка, помахались чуть кулаками — на четыре удаления. Я не махался. Почти всех знал в «Ахмате», ко мне не лезли. Наоборот, выступал в роли миротворца», — рассказал нападающий.

Мусаев подписал контракт с ЦСКА в декабре 2023 года. Предыдущим клубом форварда была калининградская «Балтика». Также он успел поиграть за ульяновскую «Волгу» и «КАМАЗ». Мусаев начинал заниматься футболом в родном Дагестане, а в 13 лет перешел в академию ЦСКА, в которой занимался до 2015 года.

В активе форварда два матча за молодежную сборную России.

В текущем сезоне Мусаев провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 18 матчей, отметившись лишь двумя забитыми мячами.

Ранее Дзюба одним словом ответил на вопрос о карьере в кино.

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