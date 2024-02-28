Дзюба одним словом ответил на вопрос о карьере в кино

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал в комментарии ТАСС, что легко представляет себя актером в будущем.

«Мне очень понравилось сниматься в кино. Могу ли в будущем представить себя актером? Легко», — заявил спортсмен.

1 февраля в прокат вышел фильм «Конец Славы», где Дзюба сыграл одну из ролей.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу сезона-2022/23. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

С 2011 по 2021 год Дзюба защищал цвета сборной России. Нападающий провел за национальную команду 55 матчей, забив 30 мячей. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее экс-футболист сборной России признался, что приходил на тренировку с перегаром.