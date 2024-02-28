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Экс-футболист сборной России признался, что приходил на тренировку с перегаром

Экс-игрок «Зенита» Быстров заявил, что приходил на тренировку с перегаром

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Владимир Быстров рассказал, что приходил на тренировку с похмелья. Его слова передает Sport24.

«Хоккеистов невозможно перепить? Бывало, что пил с хоккеистами. Не пытался их перепить, но, когда я уже уезжал домой, они еще сидели [пили]. Понимаешь, вот они приходят на тренировку утром с перегаром, тяжело, а там лед, прохладно. А футболисты приходят — и там солнце, +20. Хреново, идти невозможно. А хоккеисты оттолкнулись, прокатились — и полегче.

Приходил ли я на тренировку с перегаром? Когда турнирная задача уже была решена, конечно, приходил. И я даже не выходил на поле. Постоял на построении — и в баню восстанавливаться», — рассказал экс-футболист.

Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 годы. В 2005 году полузащитник перешел в московский «Спартак». Свою профессиональную карьеру он завершил в «Тосно», вместе с которым выиграл единственный трофей в истории клуба — Кубок России.

Быстров является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, а также двукратным чемпионом России в составе «Зенита».

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