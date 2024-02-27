Семин считает Семака лучше Спаллетти и Адвоката

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин похвалил Сергея Семака, возглавляющего петербургский «Зенит». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сергей — большой молодец. Бьет все рекорды на посту главного тренера «Зенита». В Санкт-Петербурге какие только тренеры не работали — и Адвокат, и Спаллетти. Но Семак работает лучше всех. Наверное, все закономерно. Он хорошо знает свою работу и футбол в целом. У него отличный опыт работы игроком и тренером. Крепкого здоровья и удачи ему», — сказал Семин.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, а с 2013-го по 2016-й работал в тренерском штабе. Под его руководством петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, один раз Кубок и четыре раза Суперкубок страны. Пять раз Семак признавался лучшим тренером года.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что от матча «Зенита» и «Спартака» ожидают драк и потасовок.