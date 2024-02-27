Экс-игрок «Спартака» объяснил переход Глушакова в «Урарту»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что переход полузащитника Дениса Глушакова в армянский «Урарту» связан с желанием клуба укрепить обойму.

По его словам, 37-летний хавбек может оказать положительное влияние на молодых игроков клуба.

«Здесь желание футболиста совпало с желанием руководства «Урарту», просто так же не будут игрока приглашать в команду. В клубе подумали, что Глушаков сможет принести пользу в этом сезоне, поможет молодым игрокам, поэтому и пригласили его», — заявил Масалитин.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

В турнирной таблице чемпионата Армении «Урарту» занимает четвертое место, набрав 35 очков. На первом месте идет «Пюник», имея в активе 48 баллов.

Ранее стало известно, почему Глушаков не прошел просмотр в «Ростове».