Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Это может решить только один человек»: Тягачев о допуске россиян на ОИ

Тягачев заявил, что только один человек может принять решение об участии в ОИ

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил о сложности в принятии решения об участии российских спортсменов в Играх в Париже. Его слова передает РИА Новости.

«Это может решить только один человек. Но никто сейчас не скажет спортсменам, что вы, пожалуйста, не выезжайте или поезжайте. Этот вопрос сейчас обсуждают внутри каждой спортивной федерации. Но никто не действует так, как сказала Винер: «Нам такая Олимпиада не нужна». Вот этого не может сказать даже наш самый главный и уважаемый человек. И он так не говорит», — сказал Тягачев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в Кремле пояснили ситуацию с возможным участием России в Олимпиаде-2024.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами