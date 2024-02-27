«Это может решить только один человек»: Тягачев о допуске россиян на ОИ

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил о сложности в принятии решения об участии российских спортсменов в Играх в Париже. Его слова передает РИА Новости.

«Это может решить только один человек. Но никто сейчас не скажет спортсменам, что вы, пожалуйста, не выезжайте или поезжайте. Этот вопрос сейчас обсуждают внутри каждой спортивной федерации. Но никто не действует так, как сказала Винер: «Нам такая Олимпиада не нужна». Вот этого не может сказать даже наш самый главный и уважаемый человек. И он так не говорит», — сказал Тягачев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в Кремле пояснили ситуацию с возможным участием России в Олимпиаде-2024.