Эмир Катара не будет уговаривать Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях заявил, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не будет уговаривать футболиста французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Романо утверждает, что приближенные к ПСЖ люди отрицают информацию о желании Аль Тани сделать Мбаппе улучшенное предложение по контракту футболиста.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. По данным испанских медиа, повторная попытка перехода в стан «сливочных» может увенчаться успехом уже предстоящим летом.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 21 матч, забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи. Парижане на данный момент располагаются на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 54 очка. На второй строчке идет «Брест», имея в активе 43 балла. Замыкает тройку сильнейших «Монако», набрав 41 балл.

В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Реймсом».

Ранее сообщалось, что легенда казанского «Рубина» может заменить Мбаппе в «ПСЖ».