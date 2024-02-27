Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Футболиста Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании, лишили статуса легенды «Барселоны»

Sport.es: «Барселона» лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба

close
100%
Global Look Press

Каталонская «Барселона» лишила бывшего игрока команды Дани Алвеса статуса легенды клуба после того, как бразильца приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование, передает Sport.es.

«Барселона» не стала лишать футболиста статуса легенды клубы сразу после его задержания, дождавшись, когда приговор вступит в законную силу.

В январе 2023 года Алвес был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Потерпевшая уже отказалась от компенсации и хочет для спортсмена только тюремного наказания. Мексиканский «Пумас» расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена Алвеса сообщила об уходе от защитника после случившегося.

Алвес выступал за «Барселону», туринский «Ювентус», французский «ПСЖ» и мексиканский «Пумас».

Ранее министр по делам женщин Бразилии назвала приговор Алвесу слишком мягким.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами