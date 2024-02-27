Футболиста Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании, лишили статуса легенды «Барселоны»

Каталонская «Барселона» лишила бывшего игрока команды Дани Алвеса статуса легенды клуба после того, как бразильца приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование, передает Sport.es.

«Барселона» не стала лишать футболиста статуса легенды клубы сразу после его задержания, дождавшись, когда приговор вступит в законную силу.

В январе 2023 года Алвес был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Потерпевшая уже отказалась от компенсации и хочет для спортсмена только тюремного наказания. Мексиканский «Пумас» расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена Алвеса сообщила об уходе от защитника после случившегося.

Алвес выступал за «Барселону», туринский «Ювентус», французский «ПСЖ» и мексиканский «Пумас».

Ранее министр по делам женщин Бразилии назвала приговор Алвесу слишком мягким.