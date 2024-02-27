Российская гимнастка пожаловалась на качество питания на базе

Олимпийская чемпионка по гимнастике в командном первенстве Ангелина Мельникова раскритиковала в своих соцсетях качество питания на тренировочной базе.

«У нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания. Мне приходится выживать на овощах. Сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты», — написала Мельникова.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее Мельникова не смогла бросить в бокал горящий листок с желаниями.