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Эмир Катара пытается уговорить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

L'Équipe: эмир Катара Аль Тани предложит Мбаппе новый контракт с «ПСЖ»

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Christian Hartmann/Reuters

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани может предложить новый контракт форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе, который заставит футболиста отказаться от перехода в мадридский «Реал», передает L'Équipe.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. По данным испанских медиа, повторная попытка перехода в стан «сливочных» может увенчаться успехом уже предстоящим летом.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 21 матч, забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи. Парижане на данный момент располагаются на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 54 очка. На второй строчке идет «Брест», имея в активе 43 балла. Замыкает тройку сильнейших «Монако», набрав 41 балл.

В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Реймсом»,

Ранее Мбаппе отклонил предложение из Англии на €500 млн.

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