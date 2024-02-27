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В «Аль-Насре» считают, что видео с неприличным жестом Роналду сгенерировано с помощью ИИ

Goal: «Аль-Наср» считает, что видео с жестом Роналду сгенерировано с помощью ИИ

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Ahmed Yosri/Reuters

В саудовском клубе «Аль-Наср» считают, что видеозапись, на которой запечатлено, как португальский нападающий команды Криштиану Роналду показывает неприличный жест в адрес болельщиков, была сгенерирована при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Goal.

Инцидент с 39-летним форвардом произошел после матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом». После окончания поединка фанаты команды-соперника стали скандировать на трибунах «Месси, Месси!». В ответ португалец сначала приставил ладонь к уху, а затем продемонстрировал провокационный жест рукой рядом с пахом.

Издание Al Riyadhiah сообщает, что Роналду грозит штраф и двухмачтовая дисквалификация за неприличный жест в адрес болельщиков Месси. Сумма денежного взыскания, которое может быть применено в отношении пятикратного обладателя «Золотого мяча», не сообщается.

Поединок, который состоялся в рамках 21-го тура саудовского чемпионата и прошел в Эр-Рияде, завершился победой команды Роналду 3:2. Сам португальский нападающий в этой встрече записал на свой счет гол, который он оформил с пенальти.

39-летний Роналду с 22 голами в 20 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что легенда «Рубина» может заменить Мбаппе в «ПСЖ».

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