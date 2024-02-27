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Олимпийский чемпион рассказал, на чем нужно сконцентрироваться Овечкину

Экс-хоккеист Светлов: Овечкину надо найти свою игру и забивать, как он умеет

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

Олимпийский чемпион Сергей Светлов выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обязательно побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сейчас важнее не концентрироваться на этом, а просто найти свою игру и забивать, как Овечкин умеет делать и всегда делал. Очки — это хорошо, но игра еще важнее. Бросок, чутье, умение грамотно выбрать позицию — все это у Овечкина на высочайшем уровне», — заявил Светлов.

15 февраля в матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз» Овечкин не сумел отличиться и прервал свою 10-матчевую результативную серию. В этих матчах он оформил 8+6. В текущем сезоне он провел в Национальной хоккейной лиге 53 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.

Россиянин продолжает погоню за Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее ассоциация игроков НХЛ поздравила Овечкина с невероятным достижением.

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