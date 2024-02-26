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Легенда «Рубина» может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Полузащитник «Наполи» Кварацхелия может перейти в «ПСЖ» на замену Мбаппе

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РИА Новости

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может в предстоящее летнее транфсерное окно пополнить состав «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, 22-летний вингер рассматривается боссами парижской команды в качестве замены нападающему Килиану Мбаппе, который завершит свое выступление в клубе в мае 2024 года.

По окончании нынешнего сезона Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на пять лет, по которому будет получать €15 млн за каждый сезон. Подписной бонус в размере €150 млн будет распределен на все пять лет контракта. Таким образом, дополнительно к зарплате Мбаппе будет получать еще €30 млн каждый год.

Также Би-би-си сообщает, что Мбаппе сохранит высокий процент от продажи своих имиджевых прав. Ведущий испанской футбольной телепрограммы El Chiringuito Хосеп Педрероль заявил, что игрок будет получать 80% от всех рекламных контрактов, заключенных после перехода в «Реал», а клубу будет доставаться 20%.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 33 матча за «Наполи», в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Андрей Аршавин высмеял слухи об админресурсе «Зенита».

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