Федору Емельяненко не советуют драться с Майком Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев заявил «Матч ТВ», что не советует Федору Емельяненко выходить на бой против Майка Тайсона по правилам бокса. Его слова передает «Матч ТВ».

«Федор — мой друг, мы дружим. Конечно, если что, я буду болеть за него. Мое мнение, Федор может выиграть у Тайсона только случайно. Не рекомендовал бы Федору такое делать. Но с точки зрения пропагандирования спорта — это самый лучший бой, чем все остальные. Тайсон — мировая фигура, Федор — тоже», — заявил Лебедев.

5 февраля в своем последнем бою Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Поединок, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Всего в ММА российский спортсмен провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

В профессиональной карьере экс-боксер Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее чемпион UFC поцеловал руку Федору Емельяненко.