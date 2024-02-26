Экс-глава Международной федерации хоккея страдает из-за России

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что международные соревнования потеряли уровень без российских команд. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Международные соревнования потеряли уровень? Конечно! Вспомните серию 1972 года. Россия очень важна для международных соревнований. Мое сердце страдает», — заявил Фазель.

15 февраля игроки молодежной сборной России направили письмо-обращение в адрес IIHF. В нем они напомнили, что в 2022 году команде не позволили доиграть турнир, который был отменен из-за коронавируса, а в 2023 и 2024 годах их не допустили до участия в соревнованиях из-за «проблем с безопасностью» на фоне СВО на Украине — так решение аргументировала IIHF. Хоккеисты задались вопросом, почему иное отношение демонстрируется к сборной Израиля — страны, также вовлеченной в вооруженный конфликт.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее назвали двух главных российских звезд НХЛ.