Быстров отказался называть предателем футболиста «Зенита»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что петербургскому «Зениту» не стоит обижаться на защитника Данила Кругового за переход в московский ЦСКА. Своим мнением он поделился со «Спорт-экспрессом».

«Как может быть потерей игрок, который сыграл три матча за сезон? Он хороший футболист, но полностью проиграл конкуренцию. «Зенит» обиделся? Им надо обижаться только на самих себя. С чего вдруг Круговой предатель? Человек хочет играть, дождался момента, агент сработал хорошо», — заявил Быстров.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник, который вызывался в сборную России, будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2» и исключен из заявки основной команды.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды.

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее Аршавин заявил, что «Зенит» разгромит «Спартак» в РПЛ.