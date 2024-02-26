ЦСКА попросили не валять дурака

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев, рассуждая о новых футболистах, которых армейский клуб подписал в зимнее трансферное окно, отметил, что команда хорошо укомплектована. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Команда укомплектована очень солидно. Только бы дурака не валяли. Тогда будет толк. Если это тягомотина будет в атаке, то ловить нечего», — заявил он.

В зимнее трансферное окно ЦСКА подписал иранского защитника Амира Риванди, алжирца Сид Ахмеда Айссауи, а также российского нападающего Тамерлана Мусаева. Стоит отметить, что также армейский клуб заключил контракт с российским защитником петербургского «Зенита» Данилом Круговым, однако тот сможет присоединиться к команде только летом на правах свободного агента.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». В матче 19-го тура РПЛ армейцы на своем поле примут «Оренбург». Игра пройдет 2 марта на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА рассказали, что новичок команды в слезах просился в московский клуб и хотел пойти в Россию пешком