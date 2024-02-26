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Роналду неприличным жестом отреагировал на выкрики «Месси!» с трибун

Роналду показал неприличный жест в ответ на упоминание Месси

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Yazeed Aldhawaihi/Reuters

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду неприличным жестом ответил на провокации болельщиков после матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом».

После окончания поединка фанаты команды-соперника стали скандировать на трибунах «Месси, Месси!». В ответ португалец сначала приставил ладонь к уху, а затем продемонстрировал провокационный жест рукой рядом с пахом.

Поединок, который состоялся в рамках 21-го тура саудовского чемпионата и прошел в Эр-Рияде, завершился победой команды Роналду 3:2. Сам португальский нападающий в этой встрече записал на свой счет гол, который он оформил с пенальти.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 20 матчей, отметившись 22 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Всего в 2023-м Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром года в мире.

Ранее Месси опередил Роналду по популярности в США в 4 раза.

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