Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Футболистов «Челси» назвали лузерами, стоившими миллиард фунтов

Экс-футболист Невилл заявил, что игроки «Челси» сдулись в финале Кубка лиги

close
100%
Hannah Mckay/Reuters

Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл раскритиковал игру лондонского «Челси» в финале Кубка лиги против «Ливерпуля». Его слова приводит Sky Sports.

«В дополнительное время дети Клоппа играли против cтоивших миллиард фунтов лузеров. «Ливерпуль» был проcто великолепен. Эти молодые футболиcты были беcподобны. Клопп должен быть очень горд.

А вот к «Челcи» у меня нет ни капли cочувcтвия. Игроки Почеттино попроcту cдулиcь прямо на наших глазах и глазах cвоих фанатов», – заявил Невилл.

Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 1:0. Основное время матча завершилось без забитых мячей. Победу мерсисайдцам принес защитник Вирджил ван Дейк, отличившийся на на 118-й минуте.

«Ливерпуль» стал обладателем Кубка лиги в 10-й раз, что является рекордом турнира. Ранее клуб выигрывал титул в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 годах. Ближайшим преследователем является «Манчестер Сити» (восемь побед). «Челси» побеждал в турнире пять раз.

Ранее бывший игрок «Эвертона» получил пожизненный срок.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами