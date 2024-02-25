Черчесов «по‑еврейски» ответил на вопрос, где хотел бы поработать

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пошутил, что выбрал бы национальную команду Аргентины в качестве места продолжения карьеры. Его слова передает «Матч ТВ».

«С каким клубом или сборной хотел бы поработать? Знаете, если я кого‑то сейчас назову, то завтра прочитаю, что буду там работать. Ответ будет по‑еврейски: пусть будет сборная Аргентины, меня туда точно не позовут», — заявил специалист.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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