Дзюба одним словом отреагировал на первую победу Слуцкого в Китае

Российский нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировал на первую победу российского тренера Леонида Слуцкого в Китае, чья команда «Шанхай Шеньхуа» завоевала Суперкубок Китая, одолев в финале «Шанхай Порт».

«Горжусь», — написал Дзюба, отметив аккаунт тренера.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

«Шанхай Порт» — лидер турнирной таблицы текущего сезона и действующий чемпион Китая. Подопечные Слуцкого после 30 матчей набрали 52 очка и идут на пятом месте, отставая от первой строчки на 11 баллов.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Слуцкий заявил, что в Китае разрешено физическое насилие.