Игрок «Бордо» введен в кому из-за полученной в матче травмы

Нападающий «Бордо» Альберт Хосуэ Элис был введен в состояние искусственной комы после полученной травмы головы в матче 26-го тура французской Лиги 2 (второго по силе дивизиона Франции) с «Генгамом». Об этом сообщает издание Le Parisien.

По ходу матча футболист неудачно столкнулся с игроком соперников в воздухе и рухнул на газон. В результате полученного повреждения футболист потерял сознание, на поле была вызвана медицинская бригада, которая задействовала носилки, чтобы унести Элиса в подтрибунное помещение.

СМИ сообщает, что футболист пришел в себя, однако медики приняли решение ввести его в состояние искусственной комы для безопасной транспортировки в больницу. Элису была проведена операция, которая прошла успешно. Футболист остается в больнице в окружении своей семьи.

В текущем сезоне Элис провел 20 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Матч, в ходе которого произошел инцидент, состоялся 24 февраля и завершился победой «Бордо» со счетом 1:0. Команда идет на 13-й позиции в турнирной таблице Лиги 1, набрав после 26 матчей 35 очков.

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